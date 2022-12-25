Западные компании перенесут заводы из Китая в Индию

Очередной всплеск заболеваемости ковидом в Китае, из-за чего некоторые заводы западных компаний в стране сталкиваются с дефицитом сотрудников и нарушением графика производства, приведет к тому, что зарубежные бизнесмены переведут предприятия в другие страны. Такое мнение в воскресенье выразила британская газета Financial Times со ссылкой на опрошенных экспертов, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Издание отметило, что вспышка пандемии в Китае, в частности, поставила под угрозу работу предприятий, задействованных в производстве продукции американской компании Apple. Ранее агентство Bloomberg сообщило со ссылкой на аналитиков крупнейшего швейцарского банка UBS, что производство смартфонов серии iPhone 14 в текущем году может сократиться на 16 млн единиц на фоне введения карантинных мер в Чжэнчжоу. Таким образом, прогнозируют аналитики, производство iPhone сократится на 20% по сравнению с 2021 годом.

По оценкам эксперта индийской аналитической компании CyberMedia Research Прабху Рама, которые приводит Financial Times, в настоящее время около 7-8% смартфонов iPhone собираются в Индии, однако крупнейшие тайваньские поставщики, включая Foxconn, ставят цель довести этот показатель до 18% к 2024 году, чтобы снизить зависимость от китайских заводов. Глава американской исследовательской группы Resilinc Биндия Вакил добавила, что из-за ковида в Китае также будут нарушены дистрибьюторские, логистические и транспортные цепочки, что еще сильнее скажется на производстве технологической продукции и реализации ее на глобальных рынках.

Согласно газете, в Китае сейчас собираются более 90% iPhone. Издание также напомнило, что южнокорейская компания Samsung Electronics в 2019 ушла из КНР и перенесла сборку своей продукции в ряд других стран, включая Вьетнам.