Произошел мощный взрыв на сухогрузе у берегов Турции

Взрыв произошел на грузовом судне неподалеку от берегов Турции в Черном море. 16 человек с корабля удалось спасти, сообщает телеканал "Аль-Хадас", передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ.

Отмечается, что капитан сухогруза пока числится пропавшим без вести. По предварительным данным, взрыв произошел после утечки газа.

Известно, что судно под флагом Панамы направлялось на погрузку угля в турецкий Трабзон.

Уточняется, что большую часть команды составляли граждане Египта. Также в составе экипажа были граждане Албании, Грузии и Украины.