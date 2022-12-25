https://news.day.az/world/1522913.html Произошел мощный взрыв на сухогрузе у берегов Турции
Произошел мощный взрыв на сухогрузе у берегов Турции
Взрыв произошел на грузовом судне неподалеку от берегов Турции в Черном море. 16 человек с корабля удалось спасти, сообщает телеканал "Аль-Хадас", передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ.
Отмечается, что капитан сухогруза пока числится пропавшим без вести. По предварительным данным, взрыв произошел после утечки газа.
Известно, что судно под флагом Панамы направлялось на погрузку угля в турецкий Трабзон.
Уточняется, что большую часть команды составляли граждане Египта. Также в составе экипажа были граждане Албании, Грузии и Украины.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре