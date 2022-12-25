Крупное ДТП в Канаде с участием автобуса

При ДТП с автобусом, произошедшем в канадской провинции Британская Колумбия, пострадали 53 человека.

Как передает Day.Az, информацию об этом распространила служба здравоохранения провинции.

"В связи с аварией с автобусом медработники принимают 53 пациентов в трех больницах, расположенных в Келоуне, Пентиктоне и Мерритте", - пишут представители ведомства.

Уточняется, что ДТП произошло на трассе 97C, в районе озера Лун-Лейк. На месте аварии работают спасательные службы, обстоятельства аварии не разглашаются.