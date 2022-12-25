https://news.day.az/world/1522929.html Крупное ДТП в Канаде с участием автобуса - более 50 пострадавших
Крупное ДТП в Канаде с участием автобуса - более 50 пострадавших
При ДТП с автобусом, произошедшем в канадской провинции Британская Колумбия, пострадали 53 человека.
Как передает Day.Az, информацию об этом распространила служба здравоохранения провинции.
"В связи с аварией с автобусом медработники принимают 53 пациентов в трех больницах, расположенных в Келоуне, Пентиктоне и Мерритте", - пишут представители ведомства.
Уточняется, что ДТП произошло на трассе 97C, в районе озера Лун-Лейк. На месте аварии работают спасательные службы, обстоятельства аварии не разглашаются.
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