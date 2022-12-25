https://news.day.az/world/1522930.html ЧП на руднике в Иране - есть погибшие и пострадавшие
ЧП на руднике в Иране - есть погибшие и пострадавшие
По меньшей мере два человека погибли, пять пострадали в результате взрыва на руднике в иранском городе Дамган, расположенном на севере исламской республики.
Об этом в воскресенье сообщило агентство IRNA, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.
Подробности случившегося выясняются
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