ЧП на руднике в Иране

- есть погибшие и пострадавшие

По меньшей мере два человека погибли, пять пострадали в результате взрыва на руднике в иранском городе Дамган, расположенном на севере исламской республики.

Об этом в воскресенье сообщило агентство IRNA, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Подробности случившегося выясняются