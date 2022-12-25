Определены штаммы, вызвавшие масштабную вспышку COVID в Китае

Масштабная вспышка заболеваний COVID в Китае вызвана уже распространенными в мире штаммами, в основном - производными от "омикрона".

Как передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ, об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на глобальную базу данных геномов вирусов (GISAID).

Изучив переданные китайскими властями 25 образцов вируса, собранных в разных частях страны, ученые смогли создать модель распространения вирусов и убедиться в отсутствии нового штамма.

"Нет никаких свидетельств присутствия какого-либо значимого нового варианта [вируса]", - заявил главный исполнительный директор GISAID Питер Богнер.

Также исследования показали, что по Китаю циркулируют ввезенные в страну штаммы. Издание отмечает, что переданные китайскими властями образцы оказались похожи на те, что уже имелись в базе GISAID. В частности, на субварианты "омикрона" BF.7 и BA.5.2, которые получали широкое распространение в России и в США. Кроме того, в регионе Внутренняя Монголия вспышку вызвал вариант BF.7, который оттуда попал в Пекин.

Ранее Bloomberg писал, что число заражений COVID в Китае может достигать 37 млн человек в день.