Названо количество вывезенной по "зерновому коридору" агропродукции

Министр транспорта и инфраструктуры Турции Адиль Караисмаилоглу заявил, что по "зерновому коридору" по сей день вывезено свыше 15 млн тонн агропродукции, передает Day.Az со ссылкой на Анадолу.

Караисмаилоглу напомнил, что "зерновое соглашение" о поставках агропродукции из портов Украины является результатом активной дипломатии президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана.

По словам министра, с первого августа по 25 декабря из портов Украины отбыли 585 сухогрузов. Всего по "зерновому коридору" транспортированы 15 млн 80 тыс. тонн 13 разновидностей агропродукции, сказал он.

Караисмаилоглу отметил, что в турецкие порты прибыл 171 сухогруз.

"В Турцию поставили 15 процентов всей вывезенной по "зерновому коридору" продукции. В страны Африки отправили 12 процентов, Азии - 29 процентов, Европы - 44 процента", - сказал он.