ООН содействует Туркменистану в ускорении реализации Целей устойчивого развития (ЦУР).

Об этом сказал Day.Az постоянный координатор ООН в Туркменистане Дмитрий Шлапаченко.

"Усиливается координация агентств ООН для продвижения вопросов реализации Повестки дня на период до 2030 года и национальных Целей устойчивого развития в Туркменистане. В частности, больше внимания уделяется содействию правительству Туркменистана в анализе и разработке мер для ускорения достижения ЦУР, а также вопросам финансирования и эффективного мониторинга реализации ЦУР в стране", - сказал постоянный координатор ООН.

Дмитрий Шлапаченко отметил, что ООН продолжает активную мобилизацию поддержки всех вовлеченных агентств организации для реализации ЦУР.

"В этих целях расширен офис Постоянного координатора ООН в Туркменистане с подключением новых функций аналитического характера, в том числе специалиста по стратегическому планированию, экономиста и специалиста по партнерству и финансированию развития", - добавил он.