Зерновая сделка - результат посреднических усилий Турции

Посредническая роль Турции между Россией и Украиной помогла заключить сделку по безопасной транспортировке зерна через Черное море.

Об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на встрече с молодежью в провинции Эрзурум на северо-востоке страны, передает Day.Az со ссылкой на Анадолу.

"К сожалению, Запад занимался лишь провокациями и не смог приложить усилий, чтобы стать посредником в украинско-российской войне. Турция же взяла на себя роль посредника в 2022 году, и добилась ввода эксплуатацию Черноморского зернового коридора", - сказал турецкий лидер.

По его словам, Европа получила около 44% экспортируемого из Украины зерна, Турция - 16%, страны Африки - 14%

Глава государства также сообщил, что Турция намерена производить муку из российского зерна для отправки в координации с Россией и ООН в нуждающиеся страны Африки.

Глава государства добавил, что Турция вместе с Россией предпримет шаги по вопросу экспорта удобрений. При этом он отметил, что решение данной проблемы является "наиболее напряженной частью работы".

Касаясь перспектив развития энергетической отрасли Турции он заявил, что газ из месторождений объемом в 540 миллиардов кубометров, обнаруженных Турцией в Черном море, начнет поступать в жилые дома страны уже в первом квартале 2023 года.

В своей речи глава государства рассказал и об успехах Турции в сфере оборонной промышленности. В частности, он сообщил, что в 2023 году будет спущен на воду крупнейший корабль ВМФ Турции Anadolu, начнется серийное производство БПЛА Kızılelma, а также "выйдет из ангара" отечественный истребитель.