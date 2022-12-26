Трамп назвал демократов радикальными марксистами

Бывший президент США республиканец Дональд Трамп в рождественском поздравлении назвал действующего главу Белого дома демократа Джо Байдена "умственно отсталым".

Соответствующую запись политик разместил в воскресенье в социальной сети True Social, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Всех с Рождеством, включая радикальных левых марксистов, которые пытаются разрушить нашу страну, и ФБР, которое незаконно принуждает и платит социальным и убогим медиа, чтобы они продвигали умственно отсталого демократа вместо блестящего, проницательного и любящего США Дональда Трампа", - сказал политик.