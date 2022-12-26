В Австрии снежная лавина накрыла 10 человек

В австрийском регионе Форарльберг 10 человек оказались под снегом в результате схода снежной лавины.

Об этом, как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, сообщило агентство Austriа Presse Agentur.

По его информации, один человек был спасен. Поисково-спасательная операция с использованием вертолетов и собак продолжается. В поисках участвуют более 100 человек. Были запрошены прожекторы, чтобы поиск мог продолжаться в темноте.

Лавина сошла в 15:00 по местному времени (18:00 GMT+4) в районе горы Тритткопф.