https://news.day.az/world/1522962.html В Австрии снежная лавина накрыла 10 человек
В Австрии снежная лавина накрыла 10 человек
В австрийском регионе Форарльберг 10 человек оказались под снегом в результате схода снежной лавины.
Об этом, как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, сообщило агентство Austriа Presse Agentur.
По его информации, один человек был спасен. Поисково-спасательная операция с использованием вертолетов и собак продолжается. В поисках участвуют более 100 человек. Были запрошены прожекторы, чтобы поиск мог продолжаться в темноте.
Лавина сошла в 15:00 по местному времени (18:00 GMT+4) в районе горы Тритткопф.
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