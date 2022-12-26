Названы вызвавшие вспышку COVID-19 в Китае штаммы

Новая волна коронавируса в КНР вызвана не новыми мутациями, а уже известными в мире штаммами.

Как передает Day.Az, об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на GISAID.

"На данный момент нет никаких доказательств того, что существует какой-либо новый значимый вариант", - заявил главный исполнительный директор GISAID Питер Богнер.

Представленные Центром по контролю и профилактике заболеваний (CDC) Китая данные оказались похожими на некоторые из тех, которые уже были в базе GISAID. В частности, речь идет о субвариантах "омикрона" BF.7 и BA.5.2.

По словам научного сотрудника центра обработки данных GISAID Себастьяна Маурера-Строга, в Гуанчжоу выявили несколько завозных случаев заражения BA.5.2, а вспышка во Внутренней Монголии произошла из-за варианта BF.7 и распространилась оттуда на Пекин.