Миру предрекли экокатастрофу

Массовое производство дешевой одежды угрожает миру экологической катастрофой, пишет Insider. Развитие индустрии способствует появлению миллионов тонн отходов, передает телеканал "Известия". Как сообщают экоактивисты, на свалках копятся фабричные остатки после пошива изделий.

Как передает Day.Az со ссылкой на Известия, к тому же люди часто меняют гардероб, освобождая место для обновок. Примерно подсчитано, пишет Insider, что в результате каждый год примерно 101 млн т одежды оказывается на свалках. Чтобы уменьшить негативное воздействие на окружающую среду, производителям предлагается увеличить срок службы изделий, чтобы их выбрасывали не так часто, к тому же рекомендуется шить одежду из экоматериалов.

Например, хлопчатобумажная рубашка в среднем разлагается за шесть месяцев, а шерстяной носок - примерно за пять лет. Insider обращает внимание, что бизнесменам и дизайнерам стоит учитывать то, что синтетические ткани истлевают столетиями, в отличие от натуральных.