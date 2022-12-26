Япония и Индия проведут совместные учения ВВС

Япония проведет свои первые в истории совместные с Индией учения на военно-воздушных сил в январе следующего года недалеко от Токио, передает Day.Az со ссылкой на РБК-Украина.

Таким образом страны укрепляют связи в области безопасности на фоне растущей напористости Китая на море в Индо-Тихоокеанском регионе. План совместной воздушной боевой подготовки был впервые согласован министрами иностранных дел и обороны двух стран во время их первых переговоров по вопросам безопасности в Нью-Дели в ноябре 2019 года.

От японских ВВС участие примут четыре истребителя F-2 и четыре F-15. Ожидается, что в Японию также прибудут четыре истребителя Су-30МКИ и два транспортных самолета С-17 ВВС Индии. Для Японии Индия станет пятой страной, которая проведет такие двусторонние учения после США, Австралии, Британии и Германии.

Отметим, что расходы Японии на оборону в следующем году вырастут на 20%. Ключевым приобретением Токио станут произведенные в США крылатые ракеты Tomahawk и другие ракеты большой дальности, которые могут поражать цели в Китае и КНДР.

Также сообщалось, что Япония обнародовала самый большой план наращивания своей военной силы со времен Второй мировой войны. Правительство страны заложило 320 млрд долларов на следующие пять лет для усиления обороны.