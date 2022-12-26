Число жертв ДТП с автобусом в Испании увеличилось до шести

Число погибших в результате падения автобуса в Испании выросло до шести человек. Еще двое пострадали. Об этом сообщают в службе спасения провинции Понтеведра, где и произошла трагедия.

Как передает Day.Az со ссылкой на Вести, ЧП произошло в муниципалитете Сердедо-Котобаде на северо-западе Испании. Автобус упал в реку Лерес с моста высотой более 30 метров вечером 24 декабря. В салоне находились восемь человек, напоминает телеканал "Россия 24".

Помощь пострадавшим и поиск тел были затруднены из-за разлива реки. Всех погибших уже удалось обнаружить.