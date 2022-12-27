https://news.day.az/world/1523025.html Снежная буря в Канаде - ВИДЕО
Снежная буря в Канаде - ВИДЕО
Снежная буря дошла и до Канады, где более 100 человек получили ранения в ходе ДТП.
Также из-за шторма произошло значительное снижение добычи природного газа в США. Показатель сократился почти на 2,8 млн куб.м.
Из-за морозов замерзла жидкость в магистральных газопроводах. Спад добычи стал самым крупным за более чем 10 лет.
Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.
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