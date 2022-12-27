Снежная буря в Канаде

Снежная буря дошла и до Канады, где более 100 человек получили ранения в ходе ДТП.

Также из-за шторма произошло значительное снижение добычи природного газа в США. Показатель сократился почти на 2,8 млн куб.м.

Из-за морозов замерзла жидкость в магистральных газопроводах. Спад добычи стал самым крупным за более чем 10 лет.

Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.