Снежная буря в Канаде
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Снежная буря дошла и до Канады, где более 100 человек получили ранения в ходе ДТП.

Также из-за шторма произошло значительное  снижение добычи природного газа в США. Показатель сократился почти на 2,8 млн куб.м.

Из-за морозов замерзла жидкость в магистральных газопроводах. Спад добычи стал самым крупным за более чем 10 лет. 

Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.