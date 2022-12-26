В Афганистане три НПО прекратили деятельность

Три иностранные неправительственные организации (НПО) приостановили свою деятельность в Афганистане из-за запрета временного правительства на работу женского персонала. Об этом в понедельник сообщает газета The Express Tribune, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

По ее данным, международная организация Save the Children, Норвежский совет по делам беженцев и организация CARE International заявили, что приостанавливают свои программы в ожидании объяснений от временного правительства, сформированного движением "Талибан".

"Мы не можем эффективно помогать детям, женщинам и мужчинам в Афганистане, которые срочно нуждаются в нашей помощи, без участия нашего женского персонала", - цитирует издание заявление организаций.

Иностранные НПО подчеркнули, что без участия женщин они не смогли бы оказать помощь с августа 2021 года миллионам нуждающихся в ней жителям Афганистана.