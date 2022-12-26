Коренные жители атакуют здание Верховного суда Бразилии
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Коренные жители проводят демонстрацию и занимают фасад здания Верховного суда Бразилии.

Члены трех разных племен требуют освобождение лидера Сереро, арестованного по их мнению за то, что он просил об аресте председателя Верховного Суда Александра де Мораеса.

Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.