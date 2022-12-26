Хакер получил доступ к 400 млн аккаунтов Twitter

Неизвестный хакер утверждает, что получил доступ к 400 млн учетных записей пользователей Twitter. По его словам, выкупить их должен никто иной, как глава компании Илон Маск. Об этом сообщает портал Security Affairs.

Продавец, который использует в даркнете никнейм Ryushi, открыл "пробный доступ" к 1 тыс. аккаунтов Twitter, чтобы потенциальный покупатель мог убедиться в достоверности утечки. Сообщается, что в пробнике можно найти личные данные аккаунта Дональда Трампа-мл., специалиста по кибербезопасности Брайана Кребса и других известных личностей.

Сам Ryushi предлагает продать базу данных со всеми учетными записями руководству Twitter, а именно Илону Маску.

"Twitter или Илон Маск, если вы читаете это, вы уже рискуете получить штраф GDPR [общий регламент по защите персданных, действующий в ЕС - прим. ред.] за утечку 5,4 млн аккаунтов. Представьте себе штраф за 400 млн слитых учетных записей. Ваш лучший вариант избежать штрафа в размере $276 млн за нарушение GDPR, как это сделал Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) (за слив 533 млн пользователей), - это купить эти данные на эксклюзивной основе", - заявил хакер.