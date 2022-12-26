Растет число погибших в результате снежного шторма в США

Число погибших в результате зимнего шторма в США по состоянию на вечер воскресенья, 25 декабря, составляет не менее 46 человек, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Уточняется, что жертвы непогоды зарегистрированы в 12 штатах страны.

Отмечается, что сотни тысяч местных жителей остались без электричества.

Ранее телеканал NBC сообщал, что по меньшей мере 27 человек стали жертвами зимнего шторма в Соединенных Штатах, погода ухудшалась в большей части страны.

До этого стало известно о 23 погибших в различных инцидентах, которые были связаны с зимней бурей. Резкое понижение температуры, снегопады, сильный ветер, гололедица стали причиной множества автоаварий.

При этом четыре новых случая смерти произошли в результате ДТП с участием трех машин в штате Огайо. В экстренном ведомстве подтвердили, что люди погибли в результате непогоды.