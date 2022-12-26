Сильнейшие снегопады в Японии

На севере и западе Японии в результате сильных снегопадов, начавшихся на минувшей неделе, погибли 17 человек, еще 110 японцев получили ранения. Об этом сообщила телекомпания Fuji со ссылкой на пожарную охрану министерства общенациональных дел, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Мощный снег обрушился на Японию 17 декабря. К 26 декабря в одной лишь префектуре Ямагата высота снежного покрова достигла 169 сантиметров. Уточняется, что чаще всего несчастные случае, повлекшие за собой гибель или ранение людей, происходили во время работ по уборке снега около домов или на их крыша зданий.

Кроме того, снегопады привели к отключениям электроэнергии. В префектуре Ниигата больше недели без света остаются почти 1000 домов.