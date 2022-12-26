МИД КНР предложил активизировать многосторонние усилия для скорейшего восстановления СВПД

Китай предлагает активизировать многосторонние усилия для восстановления Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе в кратчайшие сроки. Об этом заявила в понедельник официальный представитель МИД КНР Мао Нин, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Все заинтересованные стороны должны твердо, без колебаний продвигать диалог и переговоры в первоначально намеченном направлении, - подчеркнула она на брифинге. - Нужно активизировать дипломатические усилия для того, чтобы СВПД был восстановлен как можно скорее".

Как отметила Мао Нин, на текущем этапе переговоры по восстановлению иранской ядерной сделки "достигли финальной стадии". Она уточнила, что этот процесс "протекает при сложных обстоятельствах, однако по-прежнему существует надежда". Представитель МИД добавила, что Пекин продолжит взаимодействовать с участниками переговоров по иранской проблеме. "Мы будем содействовать ее политическому урегулированию", - сказала Мао Нин.

По ее словам, Китай стремится к поддержанию стабильности на Ближнем Востоке. Представитель МИД также выступила в поддержку международных механизмов, препятствующих распространению оружия массового поражения.