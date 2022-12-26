Кейт Миддлтон отметила Рождество в старом наряде

Принцесса Уэльская Кэтрин отметила Рождество вместе с королевской семьей в старом наряде, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Кейт Миддлтон посетила праздничную службу вместе с мужем, детьми и другими монаршими особами в церкви Святой Марии Магдалины. Папарацци запечатлели супругу принца Уильяма в старом пальто цвета хаки бренда Alexander McQueen, в котором она уже появлялась на публике в 2020 году.

Образ знаменитости дополнили шляпа-федора марки Philip Treacy в тон верхней одежды, а также серьги французского производителя Sezane. В качестве обуви принцесса выбрала черные сапоги на устойчивом каблуке. Принц Уильям предпочел надеть синее пальто и классические брюки того же цвета.

В ноябре в наряде Кейт Миддлтон увидели поддержку Украины. Знаменитость посетила Украинский общественный центр в Рединге в голубом платье бренда L.K. Bennett в желтый горох. Журналисты Page Six разглядели в одежде монаршей особы цвета украинского флага.