В США сообщили о самой разрушительной буре в истории

Буффало в штате Нью-Йорк столкнулся с самой разрушительной снежной бурей в своей истории. Об этом губернатор региона Кэти Хокул сказала в воскресенье в своем видеообращении, опубликованном ее офисом, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Мы ведем войну. Это война с матерью-природой. Она бьет по нам всем, что у нее есть. Это войдет в историю как самый разрушительный шторм в долгой истории Буффало, который пережил много битв и много больших бурь", - сказала губернатор.

По ее словам, Буффало оказался непроходим из-за обрушившейся на город стихии. Жертвами снежной бури в городе стали семь человек и число жертв непогоды может вырасти, добавила губернатор. Часть из тех, кто умер, замерзли в машинах, не сумев выбраться. Власти штата помогли сотням человек, застрявших в разных его районах из-за непогоды, подчеркнула Хокул.

По словам губернатора Нью-Йорка, объявленный в четверг режим чрезвычайной ситуации продолжит действовать. Власти Нью-Йорка задействовали для помощи в борьбе с последствиями стихии бойцов Национальной гвардии. С понедельника к работе приступят еще 200 гвардейцев. В ряде районов штата закрыты шоссе и автомагистрали, местных жителей просят оставаться дома и по возможности не пользоваться транспортом.

На этой неделе на значительную часть Соединенных Штатов и Канады пришла непогода в виде резкого похолодания, сильных порывов ветра и снегопадов. Всего, по последним данным, которые приводит телеканал NBC, из-за бури в США погибли не менее 46 человек.

Предупреждения о неблагоприятных погодных условиях затронули порядка 55 млн американцев, проживающих в центральной и восточной части страны. Из-за непогоды в выходные в США, по данным портала flightaware.com, было отменено более 5 тыс. рейсов.