Энергокризис спровоцировал рост цен на питьевую воду в Германии
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Энергетический кризис в Германии спровоцировал рост цен на питьевую воду. Обеззараживать её теперь выходит дороже. И все из-за скачка стоимости электричества. Обработка активированного угля, который используют в водопроводных станциях, подорожала. 

Как передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ, цены в некоторых районах выросли на 100 процентов, а в новом году ожидается новый скачок. 

Сейчас немцы вынуждены переплачивать и за коммунальные услуги. По данным опросов, большая часть их доходов идёт на оплату счетов и элементарный продуктовый набор.