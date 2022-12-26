https://news.day.az/world/1523146.html Энергокризис спровоцировал рост цен на питьевую воду в Германии - ВИДЕО
Энергокризис спровоцировал рост цен на питьевую воду в Германии - ВИДЕО
Энергетический кризис в Германии спровоцировал рост цен на питьевую воду. Обеззараживать её теперь выходит дороже. И все из-за скачка стоимости электричества. Обработка активированного угля, который используют в водопроводных станциях, подорожала.
Как передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ, цены в некоторых районах выросли на 100 процентов, а в новом году ожидается новый скачок.
Сейчас немцы вынуждены переплачивать и за коммунальные услуги. По данным опросов, большая часть их доходов идёт на оплату счетов и элементарный продуктовый набор.
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