Энергокризис спровоцировал рост цен на питьевую воду в Германии

Энергетический кризис в Германии спровоцировал рост цен на питьевую воду. Обеззараживать её теперь выходит дороже. И все из-за скачка стоимости электричества. Обработка активированного угля, который используют в водопроводных станциях, подорожала.

Как передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ, цены в некоторых районах выросли на 100 процентов, а в новом году ожидается новый скачок.

Сейчас немцы вынуждены переплачивать и за коммунальные услуги. По данным опросов, большая часть их доходов идёт на оплату счетов и элементарный продуктовый набор.