Япония намерна отменить налоговые льготы для авто на бензиновых двигателях

Власти Японии планируют отменить налоговые льготы для автомобилей, которые работают исключительно на бензиновых двигателях. Об этом сообщила деловая газета Nikkei, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Отмечается, что на соответствующий шаг власти намереваются пойти к 2025 году. По данным издания, налоговые льготы будут отменены для всех авто на бензиновом двигателе, вне зависимости от уровня расхода топлива. Подчеркивается, что таким образом власти намереваются стимулировать местных жителей активней переходить на гибридные автомобили и авто с электродвигателями. Правительство страны рассчитывает, что к 2035 году все эксплуатируемые в стране автомобили будут по крайней мере с гибридными двигателями.

Несколько ведущих мировых автопроизводителей уже объявили о переходе в ближайшие годы на выпуск электромобилей. Полностью перейти на производство электромобилей к 2030 году намерена компания Rolls Royce. Перейти к 2035 году по большей части на выпуск машин с электродвигателями рассчитывает, в частности, американская автомобилестроительная компания General Motors, а также такие британские автопроизводители, как Jaguar Land Rover, Bentley Motors и McLaren.

Правительство Японии поставило задачу уменьшить объемы выбросов парниковых газов в стране на 46% к 2030 году по сравнению с уровнем 2013 года. Кроме того, власти хотят к 2050 году достичь полной декарбонизации. Это предполагается обеспечить за счет использования возобновляемых источников энергии и утилизации углекислого газа, вырабатываемого на предприятиях.