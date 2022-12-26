В Португалии связали самую большую в мире рождественскую елку, пишет портал UPI, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru. Ее высота составила 16 метров.

Авторами проекта стала группа жителей из Лиссабона. По словам создателей, первоначально их идея была направлена на то, чтобы найти занятие пожилым людям, просидевшим дома два года из-за пандемии коронавируса. Но вскоре проект расширился, и в нем приняли участие 70 человек в возрасте от 11 до 88 лет.

"Мы никогда не думали, что это будет настолько успешным. Сначала мы размышляли о небольшом дереве высотой 3-4 метра, а затем, когда поняли, что в нем будет задействовано много людей, мы перешли к вязаной елке высотой 16 метров, которая попала в Книгу рекордов Гиннесса", - прокомментировал координатор проекта.