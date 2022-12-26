США открыли в Южной Корее подразделение своих космических сил

США открыли в Южной Корее новое подразделение своих космических сил. Об этом сообщает агентство Yonhap, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

По информации агентства, подразделение открыто на авиабазе Осан в Пхенчхане. Оно послужит улучшению координации в сфере безопасности между США и Южной Кореей, а также будет помогать противостоять угрозам КНДР и Китая.

"Благодаря Космическим силам США в Корее альянс имеет больше возможностей для проведения разносторонних операций на корейском театре военных действий", - рассказал командующий Объединенными силами США и Южной Кореи Пол Лакамера в ходе церемонии открытия базы.