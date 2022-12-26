Европейские запасы газа стали расти рекордными темпами - закачка топлива в подземные хранилища (ПХГ) ЕС в два раза превысила отбор из них к 24 декабря, достигнув рекордного уровня для этого периода времени, пишет ТАСС со ссылкой на данные Gas Infrastructure Europe (GIE), передает Day.Az.

23 декабря отбор газа из европейских ПХГ составил 169 миллионов кубометров, а закачка - 158 миллионов кубометров. 24 декабря отбор резко снизился до 91 миллиона кубометров, а закачка подскочила до 206 миллионов кубометров. С начала отопительного сезона 14 ноября европейские страны отобрали из хранилищ 15,21 миллиарда кубометров газа.

Хотя в ЕС суммарный отбор газа из ПХГ оказался на 35 процентов выше среднего значения за предыдущие пять лет, уровень запасов остается высоким - хранилища заполнены на 82,98 процента и содержат 89,82 миллиарда кубометров газа. К 24 декабря число государств, чей отбор из ПХГ превышает закачку, существенно сократилось.

Такая ситуация сложилась благодаря теплой погоде - температуры выше климатической нормы заметно снизили потребление газа в регионе и обрушили цены на него. Текущая неделя, начавшаяся 26 декабря, обещает быть не менее теплой. Кроме того, из-за ветряной погоды ЕС уже неделю вырабатывает пятую часть электроэнергии за счет ветрогенерации.