Названа предположительная стоимость ремонта «Северных потоков»

Ремонт взорванных газопроводов "Северный поток" и "Северный поток-2" может стоить как минимум 500 миллионов долларов, пишет газета The New York Times (NYT), передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Собеседник издания рассказал, что оценивать стоимость восстановления поврежденных газопроводов в последние недели декабря начал оператор "Северного потока" Nord Stream AG. Эксперты компании из России также изучают возможность возобновления подачи газа по трубопроводам и пытаются определить, как долго взорванные трубы смогут выдерживать воздействие соленой воды.

Накануне о технической возможности ремонта газопроводов сообщил вице-премьер России Александр Новак. Он предположил, что для этого требуются деньги и время, и назвал прогнозирование стоимости и сроков восстановления инфраструктуры невозможным на данный момент.

Масштабные разрушения на "Северном потоке" и "Северном потоке-2" произошли в конце сентября, после чего выяснилось, что в районе утечек были зафиксированы взрывы. Целой осталась одна из ниток "Северного потока-2", но ее запуск малореален, говорил российский президент Владимир Путин. Глава государства отмечал, что соответствующее решение не принимается и вряд ли будет принято.

Шведские исследователи подтвердили факт диверсии и то, что на месте утечек газа нашли следы взрывчатки. Однако виновник взрыва пока так и не был найден. Некоторые представители европейских стран указывают, что главным подозреваемым является Россия, однако не могут однозначно приписать ответственность за нападение какой-то одной стране. Другие, наоборот, не считают Москву виновной в диверсиях.