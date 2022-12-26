Большинство немцев ожидают роста инфляции

Половина жителей Германии считает, что инфляция в стране в 2023 году продолжит повышаться. Об этом свидетельствуют на результаты исследования социологического института YouGov, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"50% <...> считают вероятным, что инфляция продолжит расти и в 2023 году", - сказано в сообщении.

По данным опроса, 28% думают, что темпы инфляции сохранятся на высоком уровне последних месяцев. В перспективе на три года большая часть респондентов считает, что инфляция будет расти (35%) либо останется на таком же высоком уровне (24%). Только 28% ожидают, что скорость инфляции в среднесрочной перспективе понизится. 12% воздержались от оценок.

В материале указывается, что примерно каждый пятый житель ФРГ (22%) из-за высокого роста цен сейчас откладывает меньше денег, чем раньше.

В опросе приняли участие 2057 граждан старше 18 лет.