Большинство немцев ожидают роста инфляции
Половина жителей Германии считает, что инфляция в стране в 2023 году продолжит повышаться. Об этом свидетельствуют на результаты исследования социологического института YouGov, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
"50% <...> считают вероятным, что инфляция продолжит расти и в 2023 году", - сказано в сообщении.
По данным опроса, 28% думают, что темпы инфляции сохранятся на высоком уровне последних месяцев. В перспективе на три года большая часть респондентов считает, что инфляция будет расти (35%) либо останется на таком же высоком уровне (24%). Только 28% ожидают, что скорость инфляции в среднесрочной перспективе понизится. 12% воздержались от оценок.
В материале указывается, что примерно каждый пятый житель ФРГ (22%) из-за высокого роста цен сейчас откладывает меньше денег, чем раньше.
В опросе приняли участие 2057 граждан старше 18 лет.
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