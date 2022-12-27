Китай провел крупнейшие военные учения возле Тайваня со времен визита спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси в Тайбэй, передает Day.Az со ссылкой на Bloomberg.

По данным агентства, Китай отправил на учения 71 военный самолет.

Министерство обороны Тайбэя заявило, что 47 китайских военных самолетов пересекли срединную линию Тайваньского пролива или вошли в опознавательную зону ПВО Тайваня. Китай также направил к острову семь военно-морских кораблей.

Китайские военные заявили, что провели учения вокруг Тайваня в ответ на эскалацию "сговора и провокаций" со стороны Тайваня и США.