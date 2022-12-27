Япония заключит контракт на поставку сжиженного газа из Омана

Японские торговые компании Mitsui и Itochu, а также энергетическая компания JERA планируют подписать 10-летний контракт на поставку из Омана 2 млн тонн сжиженного природного газа (СПГ) в год. Об этом сообщил во вторник телеканал NHK со ссылкой на источники, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Соответствующий контракт, как ожидается, будет подписан в присутствии министра экономики, торговли и промышленности Японии Ясутоси Нисимуры, который находится с визитом в Омане. Поставки, по данным телеканала, должны начаться после 2025 года.

В настоящее время Япония импортирует из Омана около 1,9 млн тонн СПГ в год, что составляет около 2,6% всего объема японского импорта этого вида топлива. Поставки из Омана считаются более надежными и безопасными, чем из других стран Ближнего Востока, поскольку танкерам не приходится проходить Ормузский пролив.

Увеличение объемов поставок СПГ из Омана связано со стремлением Японии диверсифицировать источники поставок энергоресурсов на фоне мирового роста цен, а также ограниченного предложения СПГ при растущем спросе на этот вид топлива.