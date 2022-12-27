COVID-19 в Германии признан побежденным

В Германии официально признали завершение пандемии COVID-19 и спрогнозировали, что первую волну зимних заболеваний жители страны должны пережить уверенно.

Как передает Day.Az, об этом сообщает немецкое издание Tagesspiegel.

Руководитель отдела вирусологии берлинской клиники "Шарите" Кристиан Дроссен заявил, что пандемия COVID-19 уже подошла к концу.

"По моей оценке, этой зимой мы переживаем первую эндемическую волну коронавируса. Это означает, что пандемия закончилась", - считает вирусолог, входящий в совет по коронавирусу при федеральном правительстве Германии.

По его мнению, по завершении зимы иммунитет к COVID-19 у населения будет настолько распространен и устойчив, что вирус вряд ли сможет массово распространяться летом.