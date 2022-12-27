После рекордных снегопадов в США в ряде городов началось мародерство
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В штате Нью-Йорк разграблены десятки магазинов и супермаркетов. Кадры с обчищенными полками публикуют и сами преступники - некоторые даже вели прямые трансляции.

Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.