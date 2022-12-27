https://news.day.az/world/1523321.html После рекордных снегопадов в США в ряде городов началось мародерство - ВИДЕО
После рекордных снегопадов в США в ряде городов началось мародерство - ВИДЕО
В штате Нью-Йорк разграблены десятки магазинов и супермаркетов. Кадры с обчищенными полками публикуют и сами преступники - некоторые даже вели прямые трансляции.
Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.
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