https://news.day.az/world/1523334.html Боевики картеля устроили засаду на колонну мексиканских военных - ВИДЕО
Боевики картеля устроили засаду на колонну мексиканских военных - ВИДЕО
Боевики картеля устроили засаду на колонну мексиканских военных.
Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.
В результате боестолкновения убиты несколько нападавших.
По предварительной информации, среди силовиков никто не пострадал.
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