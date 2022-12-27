Боевики картеля устроили засаду на колонну мексиканских военных
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Боевики картеля устроили засаду на колонну мексиканских военных.

Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.

В результате боестолкновения убиты несколько нападавших.

По предварительной информации, среди силовиков никто не пострадал.