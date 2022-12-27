Власти Южной Кореи разослали сообщения о замеченных беспилотниках

Власти южнокорейского города Инчхон разослали согражданам сообщения с предупреждением, что в районе острова Сонмодо были замечены беспилотники. Об этом во вторник информировало агентство Yonhap, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Просим сограждан проявлять осторожность в связи с тем, что в районе острова Сонмодо уезда Канхва замечены беспилотники", - цитирует Yonhap сообщение властей.

"Мне позвонили из Инчхона и сказали, что сегодня после обеда беспилотники появились снова. Говорят, что они двигались из района Пхаджу в [провинции] Кёнгидо до острова Канхвадо", - рассказал чиновник уезда Канхва.

Как указывает агентство, о беспилотнике властям города Инчхон сообщил Корпус морской пехоты Республики Корея. Его представители заметили, что летательный аппарат появился и исчез в районе 13:30 по местному времени (08:30 по бакинскому времени). Сообщения были разосланы около 15:00 (10:00 по бакинскому времени).

В понедельник по меньшей мере пять северокорейских беспилотников вторглись в воздушное пространство Республики Корея. Один из них долетел до Сеула, еще четыре летали в районе острова Канхвадо в Желтом море. Южнокорейские военные боролись с ними около пяти часов, но не смогли сбить. Кроме того, Сеул "ответил соразмерно" и отправил собственные разведывательные средства в пограничные районы, в том числе к северу от военной демаркационной линии.