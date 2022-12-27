Закачка газа в подземные хранилища ЕС находится на рекордном уровне

Закачка газа в подземные хранилища (ПХГ) Евросоюза продолжает более чем в 2 раза превышать отбор из них, устанавливая рекордные значения для этого периода времени, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС. В то же время изъятия газа из ПХГ - на историческом минимуме для декабря. Температуры выше климатической нормы привели к заметному снижению потребления газа в Европе и стремительному падению цены, а текущая неделя по прогнозам может оказаться не менее теплой.

Отбор газа из ПХГ стран ЕС в воскресенье, 25 декабря, согласно данным Gas Infrastructure Europe (GIE), составил лишь 89 млн куб. м (минимальный показатель за все время наблюдения GIE с 2011 года), в то время как закачка в них - 222 млн куб. м. Отопительный сезон в Европе начался 14 ноября, и с этого момента страны ЕС отобрали из хранилищ 15,31 млрд куб. м газа. При этом суммарный отбор газа из ПХГ на 42 день с момента достижения максимума их заполнения на 31% выше среднего значения на этот день за предыдущие пять лет.

Сейчас ПХГ Европы заполнены на 83,1% (на 11,55 процентного пункта (п. п.) выше, чем в среднем на эту дату за последние 5 лет), в них находится 89,94 млрд куб. м газа. Число стран ЕС, ведущих нетто-отбор газа из хранилищ заметно снизилось. Однако "Газпром" предупреждал, что даже близкие к максимальным запасы газа в ПХГ крупных европейских стран не гарантируют им надежное прохождение осенне-зимнего периода. Нагрузка на ПХГ Европы зимой будет выше, чем в предыдущие годы, из-за изменения логистики и источников газоснабжения.

При этом предстоящая предновогодняя неделя обещает быть такой же теплой, как и предыдущая. Температуры будут выше климатической нормы конца декабря во многих странах Европы. Доля ветрогенерации в выработке электроэнергии ЕС также уже неделю продолжает стабильно держаться около отметки в 20% или выше.

На фоне теплой погоды Европа снижает поступления сжиженного природного газа (СПГ) с терминалов в газотранспортную систему, которые упали до минимума с начала ноября. Мощности регазификации сжиженного газа и дальнейшей его закачки в трубопроводы Европы сейчас загружены на 60% от максимума. Средняя цена закупки газа в декабре также резко снизилась до $1 360 за тысячу куб. м. А 23 декабря стоимость январского фьючерса на газ на хабе TTF в Нидерландах и вовсе опускалась ниже $900 впервые с июня.

Однако определенное давление на цену газа может оказать непогода в США. Снежная буря, обрушившаяся на США в последние дни, привела к рекордному снижению добычи природного газа. Вместе с тем уровень потребления газа в США возрос до самых высоких значений с начала 2019 года. Кроме того, вновь отложен перезапуск СПГ-терминала Freeport LNG в американском штате Техас после произошедшей в июне аварии. Теперь он ожидается не ранее второй половины января следующего года. Завод обеспечивает около 16% всего объема экспорта СПГ США.