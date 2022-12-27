https://news.day.az/world/1523367.html Протесты перед французским консульством в Турции - ВИДЕО
Протесты перед французским консульством в Турции - ВИДЕО
Турецкая полиция уже второй день препятствует проведению демонстрации перед французским консульством в Турции.
Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.
Уже 14 человек арестованы турецкой полицией за попытки агрессивных действий у здания французского консульства, где сотни человек собираются ежедневно после нападения, в результате которого в пятницу в Париже погибли три курда.
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