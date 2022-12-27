В Британии до сих пор находятся тысячи неразорвавшихся бомб со Второй мировой войны

Тысячи неразорвавшихся немецких бомб времен Второй мировой войны до сих пор находятся в Уэльсе. Об этом во вторник сообщила вещательная корпорация Би-би-си, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Во время войны регион подвергался массированным ударам со стороны немецких войск, в том числе из-за расположенных вдоль Бристольского залива промышленных объектов. Прибрежные города "Кардифф и особенно Суонси сами по себе были ключевыми целями <...>", отмечает историк Стив Дей. В связи с этим большое количество неразорвавшихся бомб находится именно в их окрестностях.

По оценке эксперта, всего на Уэльс было совершено более 700 воздушных атак, когда по городам и объектам сбрасывалось за раз от 5 тыс. до 30 тыс. бомб. Таким образом, около 10% из них не сдетонировали.

Как отмечает Би-би-си, в Уэльсе ежегодно фиксируется около 20 обращений в службы экстренной помощи, связанных с обезвреживанием найденных неразорвавшихся снарядов. В 1950-х подобных вызовов насчитывалось порядка 80.