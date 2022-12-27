Умер любимый жеребец Елизаветы II

В канун Рождества умер любимый жеребец покойной королевы Елизаветы II. Об этом пишет Daily Mail, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Скаковой конь по кличке Ройал Апплауз скончался в возрасте 29 лет в королевской конюшне в Сандрингеме, поместье Норфолк, где королевские особы встречают Рождество. Жеребец был британским чемпионом среди чистокровных скаковых лошадей. В 1995 году, когда ему было два года, он выиграл в четырех самых важных гонках сезона.

В 1997 году Ройал Апплауз перестал участвовать в скачках и содержался в табуне. В год он покрывал до 110 кобыл в год, причем некоторые из этих лошадей выступали в скачках и представляли Ее Величество. По оценкам, родилось несколько сотен жеребят, которые продавались в среднем по £9 тыс. за каждого.