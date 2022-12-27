Американский морпех угнал спорткар и устроил ДТП в Японии

Морской пехотинец, отбывающий службу на американской авиабазе Иванкуми в Японии, угнал автомобиль и устроил ДТП. Новый спорткар был куплен почти за пять с половиной миллионов иен, передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ.

Как рассказал владелец автомобиля Yahoo!, машину отвезли в салон на техобслуживание, откуда позже ее угнал американских морпех. Судя по кадрам с видеонаблюдения, вел мужчина себя агрессивно.

В полиции Японии сообщили, что угонщик является морпехом с американской военной базы в Иванкуми, его личность известна, однако задержать мужчину невозможно, согласно соглашению между Японией и США. Представители авиабазы США заявляют, что не получали никаких запросов на арест.