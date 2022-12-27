В Австрии назвали блэкауты в ЕС вопросом времени

Странам Европейского союза (ЕС) необходимо подготовиться к отключениям электричества в скором времени. Об этом заявила глава Минобороны Австрии Клаудия Таннер, ее слова передает Die Welt, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Министр назвала блэкауты в странах объединения вопросом времени. "Вероятность того, что в ближайшем будущем в некоторых частях Европейского Союза будут блэкауты, крайне велика. Вопрос не в том, произойдет ли это, а в том, когда это случится", - высказалась она.

Таннер отметила, что риск отключений электричества вырос после начала конфликта в Украине. Она призвала государства ЕС подготовиться к такому развитию событий. По словам политика, около трети граждан Австрии не смогут обеспечить себя всем необходимым на четвертый день блэкаута. В связи с этим, она призвала австрийцев сделать запасы воды и продуктов.