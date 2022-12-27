В Тайване увеличили срок службы в армии в три раза

Президент Тайваня Цай Инь-Вэнь объявила, что срок службы в армии увеличится в три раза - вместо четырех месяцев граждане будут служить полный год. Об этом сообщает Центральное информационное агентство Тайваня, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

По словам президента, перенастроить систему будет чрезвычайно сложно, но это необходимо, так как от Китая исходит реальная угроза. Она отметила, что нововведения вступят в силу с 1 января 2024 года. Призыву на год будут подлежать граждане, родившиеся после 1 января 2005 года. Кроме того, повысится и оклад солдата - теперь он составит около 850 долларов вместо 211 долларов, как было раньше.

По ее мнению, избежать военного столкновения можно только одним способом - готовясь к возможности войны. Она сказала, что пока Тайвань достаточно силен, и в ближайшее время война на территории региона не ожидается. Она также вспомнила конфликт России и Украны и похвалила Киев за твердую волю и свободолюбие. Украинцы участвуют в боевых действиях уже более 300 дней, отметила Инь-Вэнь.