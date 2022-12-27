В этой стране снизят НДС на продукты питания первой необходимости до 0%

Правительство Испании одобрило новый пакет антикризисных мер на фоне роста цен на энергию и продукты. Об этом заявил премьер-министр Испании Педро Санчес на пресс-конференции, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Мы одобрили новый пакет [антикризисных] мер", - сказал Санчес и напомнил, что испанские власти уже задействовали помощь на €35 млрд, к которым теперь добавят еще €10 млрд.

По его словам, правительство страны уже направляет €45 млрд на то, чтобы защитить средний класс и рабочих в Испании.

Премьер-министр отметил, что в течение шести месяцев НДС на все продукты питания первой необходимости будет снижен с 4% до 0% и с 10% до 5% на масло и макаронные изделия.

Он также добавил, что правительство одобрило помощь в размере €200 для более чем 4,2 млн семей с доходом менее €27 тыс. в год для компенсации роста цен на продукты.