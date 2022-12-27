В Таиланде выпустили на волю 13 журавлей вымершего в природе вида

В Таиланде выпустили на волю 13 индийских журавлей. Об этом сообщает AFP, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Индийский журавль встречается на территории от Индии до севера Австралии, но его ареал очень фрагментирован и состоит из отдельных "островов". В том числе, ранее существовала популяция на территории Таиланда, но теперь она считается вымершей. В последней раз индийского журавля там видели в конце 1960-х. Эти птицы являются самым крупным журавлями, их высота может достигать более 180 см, а вес превышать 7 килограмм.

Теперь в рамках проекта по реинтродукции индийских журавлей в Таиланд их выпустили на волю. Птицы были доставлены в больших, специально приспособленных ящиках: при транспортировке их головы смотрели через сетчатые окна, чтобы животное испытывало меньше стресса. Они были выведены в Центре сохранения водно-болотных угодий на водохранилище Хуай Чораке Мак. 13 птиц выпустили на рождество, всего с 2011 года таким образом ввели в дикую природу 150 особей.

Журавли были специально обучены жизни в дикой природе. "Специалист на ферме носит костюм, который скрывает его тело, и держит куклу в виде головы птицы на руке, чтобы научить птиц всему, от кормления до взаимодействия с природой", - поясняют экологи. Несмотря на это, в долгосрочной перспективе гибнет примерно 30-40% особей.

Перед выпуском каждая птица чипируется и маркируется, что позволяет исследователям отслеживать их и оценивать эффективность усилий по реинтродукции.