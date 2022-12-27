Эрдоган принял верительные грамоты от посла Израиля
Новый посол Тель-Авива в Анкаре Ирит Лиллиан передала президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану верительные грамоты, заявили в администрации главы турецкого государства. Как отмечается, она стала первым дипломатом, прошедшим эту официальную процедуру после четырехлетнего кризиса в дипломатических отношениях сторон.
"Президент Турции принял сегодня в президентском комплексе верительные грамоты от нового посла Израиля Ирит Лиллиан", - цитирует заявление администрации Эрдогана, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.
Согласно сообщению пресс-службы турецкого лидера, само мероприятие состоялось в закрытом формате, без допуска журналистов. При этом новый посол Турции в Израиле Шакир Озкан Торунлар прошел схожую церемонию в Иерусалиме еще в начале декабря.
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