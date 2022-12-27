Кадры нападения леопарда на людей в Индии

В индийском штате Ассам как минимум 15 человек получили травмы от сбежавшего леопарда.

Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.

Многие пострадавшие были укушены, им потребовалась госпитализация. Сейчас жизни этих граждан ничто не угрожает. Тем не менее люди с травмами продолжают поступать в больницу Джорхатского медицинского колледжа, сообщила пресс-секретарь учреждения Пурнима Баруа.

Жертвами нападения леопарда стали работники лесного хозяйства, дети и женщины. Многие из них прибыли в больницу из кампуса Института исследования тропических лесов, который находится на окраине города Джорхат. Вероятно, животное проникло в туда в поисках еды из соседнего заповедника дикой природы Гиббон.

Жителям кампуса рекомендовали не покидать дома. Чтобы поймать животное, власти расставили по всей территории кампуса ловушки, сообщил представитель городской администрации Джорхат Ранджит Конвар.