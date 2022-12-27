В Японии суточный показатель смертности от COVID-19 достиг максимума

По меньшей мере 438 человек, заразившихся коронавирусом, умерли в Японии за последние сутки, что стало самым высоким показателем за все время пандемии. Об этом сообщило во вторник агентство Kyodo, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Количество новых заражений за сутки составило около 202 тыс. Больше всего случаев инфицирования в Токио, а также других крупных городах.

В ноябре уровень смертности от COVID-19 в среднем составлял около 100 пациентов в день, однако затем начал стремительно расти. Предыдущий всплеск смертности наблюдался летом этого года во время предыдущей волны заболеваемости.

С начала пандемии в Японии коронавирусом заразились более 28,5 млн человек, около 55,6 тыс. умерли. Между тем власти страны рассматривают вопрос об изменении категории COVID-19 и перевода вируса в один разряд с гриппом весной следующего года. В таком случае в изоляции пациентов с коронавирусом не будет необходимости.