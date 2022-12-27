Европарламент может отказать Грузии во вступлении в ЕС

Европарламент (ЕП) не одобрит заявку Грузии на вхождение в состав ЕС, если экс-президент республики Михаил Саакашвили умрет в заключении. Об этом во вторник написал на своей странице в Twitter польский депутат ЕП Яцек Сариуш-Вольский, представляющий ведущую фракцию законодательного органа - Европейскую народную партию, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Параллели между Саакашвили и перспективами вступления Грузии в ЕС принципиально императивны! Оба [случая] неразделимы. Европарламент никогда не проголосует за членство Грузии в ЕС, если бывший президент [останется] под стражей и умрет в тюрьме", - подчеркнул европарламентарий.

Ранее эксперты неправительственной организации "Эмпатия" обнаружили в организме Саакашвили тяжелые металлы, в том числе следы ртути. По их данным, у политика выявлено десять диагнозов, которые не совместимы с тюремным заключением. При этом в Специальной пенитенциарной службе Минюста Грузии сообщили, что исследования организма Саакашвили показали отсутствие отравляющих веществ, превышающих норму.

Позиция властей Грузии заключается в том, что Саакашвили симулирует и зачастую сам наносит себе вред, чтобы требовать выезда за границу и избежать тюремного срока.