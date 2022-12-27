Число мигрантов в этой стране выросло почти на 1000%

Около 184 тыс. иностранных мигрантов, направляющихся в США, прибыли в Гондурас в текущем году.

По сравнению с 2021 годом этот показатель вырос на 954%, сообщило во вторник агентство EFE со ссылкой на данные миграционной службы центральноамериканской республики, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Из общего числа выходцев из других стран 72,46 тыс. - на 1 310% больше, чем годом ранее - составили граждане Кубы, еще 54,6 тыс. - на 14 399,5% больше, чем в 2021 году - венесуэльцы. Кроме того, в 150 раз - с 146 до 23 тыс. человек - увеличился поток эквадорцев. Для сравнения, число прибывших в Гондурас гаитян выросло только на 40%, до 10,8 тыс. человек.

Ежегодно сотни тысяч иностранцев, не имеющих необходимых документов, пытаются добраться до США через территорию государств Центральной Америки и Мексики. В прошлом финансовом году, который завершился 30 сентября, представители властей США задержали почти 2,4 млн нелегальных мигрантов на границе с Мексикой. Годом ранее этот показатель составил 1,96 млн, а в 2020 году - 646,8 тыс.